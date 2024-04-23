Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı

Çanakkale\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı

Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemine binaen yapılan törende konuşmalar gerçekleştirildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23.04.2024 10:50  Güncelleme: 10:54
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Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın iki öğrenci ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, bir öğrencinin şiir okumasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı aziz milletimizin azim ve iradesini milli egemenliğimizin gücünü göstermiş, Türk milleti, milli iradeden aldığı güçle ulusal egemenliğini tüm dünyaya duyurmuştur. Çanakkale'yi geçilmez kılan kurtuluş mücadelesini büyük bir kahramanlık ve sarsılmaz bir iradeyle kazanan şanlı Türk milleti, Türkiye Yüzyılında tarihte olduğu gibi tek yürek olmuş, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde de milli iradenin gücünü göstererek, ulusal egemenlikten vazgeçmeyeceğini göstermiş, vatanımıza ve özgürlüğümüze göz dikenlere, demokrasimize kast edenlere gereken cevabı vermiştir. Sevgili çocuklar, gücünü şanlı tarihinden ve kahraman ecdadından alan Türk milletinin evlatları olarak, sizler aziz şehitlerimizin kanlarıyla sunlanmış, kutsal vatan toprağını her daim koruyacak, al bayrağımızı sonsuza kadar göklerde dalgalandıracaksınız. Bizler sizlerin başarıları ile gurur duyuyor, geleceğimizi aydınlatacağınıza gönülden inanıyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, günboyu kent merkezinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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