Çanakkale\'de B-Reçete Toplantısı

Çanakkale'de gerçekleştirilen toplantıda B-Reçete uygulamaları değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Erdinç Veske, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, il müdürlüğü idarecilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlanan B-Reçete Sistemi, bitki koruma ürünleri satış yerlerinin denetimleri, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerindeki resmi kontroller ile hayvancılık gen kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Tarladan sofraya güvenilir gıdaya güvenle ulaşabilmesi amacıyla yürütülen mevcut çalışmalar, yapılması gerekenler değerlendirildi. - ÇANAKKALE