Çanakkale\'de Kurban Hayvan Denetimleri Sürüyor

Çanakkale'de il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri denetim ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan geçişlerinde denetim hizmetleri titizlikle sürüyor.

Trakya bölgesinde şap hastalığının ari olması nedeniyle, Çanakkale'den Trakya bölgesine geçiş noktaları olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki feribot iskelesinde 24 saat esaslı denetimler aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle de Çanakkale il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri denetim ekipleri tarafından kurbanlık hayvan geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları tespit etmek amacıyla denetim hizmetleri titizlikle devam ediyor. - ÇANAKKALE