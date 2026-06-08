Çanakkale'de Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangınları Toplantısı

Çanakkale\'de Orman Yangınları Toplantısı
08.06.2026 17:14
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Yangın önlemleri ve koordinasyonu için yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı Şatıroğlu katıldı.

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve koordinasyonun konuşulduğu toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu katıldı.

Çanakkale'de düzenlenen Orman Yangınları Tedbirleri Toplantısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ve Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın başkanlıklarında gerçekleştirildi.Toplantıda; orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek risklerin en aza indirilmesi, yangınlara karşı hazırlık çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Toplantının ardından, Harekat Merkezi ile Yangın Yönetim Aracı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Orman Yangınları Toplantısı - Son Dakika

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