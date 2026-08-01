Çanakkale'de Şiddetli Rüzgarın Panik Yaratması - Son Dakika
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Çanakkale'de Şiddetli Rüzgarın Panik Yaratması

Çanakkale\'de Şiddetli Rüzgarın Panik Yaratması
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Çanakkale'de şiddetli rüzgar, çöp konteynerlerini yola fırlatınca sürücü panik yaşadı.

Çanakkale'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yola fırlayan çöp konteynerlerinden korkan kadın sürücünün görüntüleri telefon kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de metrolojik verilere göre yer yer rüzgarın şiddeti saate 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar kentte etkisini sürdürüyor. Hatice Hale Nur Punar dün aracını Barbaros Mahallesi Okatan Sokak üzerine park etti. Punar, aracını çıkaracağı sırada bir anda çöp konteynerlerinin yola savrulduğunu gördü. Panik haline ne yapacağını şaşıran sürücünün yardımına yoldan geçen bir vatandaş koştu. Sürücünün panik anında verdiği tepkiler ve gezen çöp konteynerlarının güldüren görüntüleri ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Şiddetli Rüzgarın Panik Yaratması - Son Dakika

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