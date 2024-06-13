Çanakkale'deki Kabatepe Günübirlik Tesisleri Yaz Sezonuna Hazır

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kabatepe Günübirlik Tesisleri'nde yaz sezonu için hazırlık çalışmaları hızla sürüyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı olan tesislerde, ekipler hummalı bir şekilde çalışarak ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor.

Tesisin bakım ve onarımları kapsamında ormancı masaları yenilendi ve sayıları artırıldı. Ağaçların budanması, gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması, yürüyüş alanları ve kumsalların temizlenmesi gibi kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kabatepe Günübirlik Tesisleri, 14 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Sezon boyunca ziyaretçilerin rahat ve keyifli vakit geçirmesi için gerekli tüm önlemler alınıyor. Tatilciler, yenilenen ve temizlenen tesislerde doğa ile iç içe huzurlu bir gün geçirme imkanına sahip olacak.

Kabatepe Günübirlik Tesisleri, yaz aylarında vatandaşlar için popüler bir dinlenme alanı olarak öne çıkıyor. - ÇANAKKALE