Çanakkale'deki Kabatepe Günübirlik Tesisleri Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Çanakkale'deki Kabatepe Günübirlik Tesisleri Yaz Sezonuna Hazır

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kabatepe Günübirlik Tesisleri, yaz sezonu için bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tesislerde yapılan çalışmalar kapsamında ormancı masaları yenilenmiş ve sayıları artırılmış, ağaçların budanması ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilmiş, yürüyüş alanları ve kumsallar temizlenmiştir. 14 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak olan tesisler, doğa ile iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyen tatilciler için ideal bir dinlenme alanı olarak öne çıkmaktadır.

13.06.2024 12:12
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kabatepe Günübirlik Tesisleri'nde yaz sezonu için hazırlık çalışmaları hızla sürüyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı olan tesislerde, ekipler hummalı bir şekilde çalışarak ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor.

Tesisin bakım ve onarımları kapsamında ormancı masaları yenilendi ve sayıları artırıldı. Ağaçların budanması, gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması, yürüyüş alanları ve kumsalların temizlenmesi gibi kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kabatepe Günübirlik Tesisleri, 14 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Sezon boyunca ziyaretçilerin rahat ve keyifli vakit geçirmesi için gerekli tüm önlemler alınıyor. Tatilciler, yenilenen ve temizlenen tesislerde doğa ile iç içe huzurlu bir gün geçirme imkanına sahip olacak.

Kabatepe Günübirlik Tesisleri, yaz aylarında vatandaşlar için popüler bir dinlenme alanı olarak öne çıkıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'deki Kabatepe Günübirlik Tesisleri Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika

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