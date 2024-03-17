Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109\'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri için hazırlıklar tamamlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenlerinin yapılacağı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde hazırlıklar tamamlandı.
Kahraman Mehmetçiğin 109 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın 109 yıllık haklı gururu, yarın Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin hazırlıkları tamamlandı. Şehitler Abidesi'nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı. Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda bulunan helikopter pistlerinin etrafındaki iniş ve kalkışta tehlike oluşturacak bitki örtüsü temizlendi. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşan alternatif yollarda da temizlik çalışması yapıldı. Rengini şehitlerimizden alan, kırmızı beyaz rengi ile Türk bayrağını temsilen 20 bin adet şakayık çiçeği dikildi. Karşılıklı iki tribün ve 2 dev ekran tören alanına montajı yapıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek geçit töreni gösterisi için seyir terası oluşturuldu. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 100 işçi ile temsili şehitliklere mıcır serilerek, mermer temizliği yapıldı. Alanda konuşmaların gerçekleştirileceği kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla Şehitler Abidesi, yarın düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü törenleri için hazır hale getirildi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesi'nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek olan törenlere hazır olduğunu belirterek, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi alanda artık bütün hazırlıklar tamamlandı. Yarınki o büyük güne, büyük zafer kutlamalarına hazırız. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet erkanımızla birlikte, halkımızdaki büyük katılımla beraber, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz birlikte bu büyük zafer günümüzü kutlayacağız. Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi Geçilmez yapanları, Çanakkale'de düşmana karşı koyanları ve bu toprakları bize vatan yapanları büyük bir gururla, rahmet ve minnet duygularımızla anacağız. Bu yılki Çanakkale Deniz Zaferimizin kutlamalarındaki ana temamız; 'Bizim Çanakkale'. Çünkü Çanakkale bu milletin ortak değeri, ortak paydası. 109 yıl önce bu topraklara, Çanakkale'ye, Türkiye'nin dört bir yanından, her köşesinden, ilinden, ilçesinden hatta her köyünden kahraman Türk evlatları koşarak geldiler ve burada büyük bir savunma yaptılar, büyük bir vatan müdafaası yaptılar, canlarını ortaya koydular ve bir gül bahçesine girer gibi ölüme koştular, ve Çanakkale'yi Geçilmez yaptılar. İşte bizim ortak değerimiz olan Çanakkale'yi de bu sene Tarih Alan Başkanlığı olarak 'Bizim Çanakkale' adı altında kutlamalarımızı bu eksene, bu ana temaya oturtmuş durumdayız. Yine her yıl olduğu gibi memleketin her bir köşesinden bu milletin evlatları koşarak Çanakkale'ye atalarını anmaya gelecekler. Yine donanmamız burada olacak, komuta kademelerimiz hepsi burada olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başı sıfatıyla, milletimizin birliğini temsil eden konumda olarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere buradaki kutlamalarımıza katılacaklar. Çanakkale Tarihi Alanı tam bir açık hava müzesi olmuş durumda ve gerçekten de o büyük kahramanlığa yaraşır hale gelmiş durumda. Biz hala Tarih Alan Başkanlığı olarak bu müstesna toprakları göz bebeğimiz gibi koruyup kollayacağız. Çünkü bu topraklar, Çanakkale ruhunun doğduğu bu müstesna topraklar, bizlere emanet. Biz bu emaneti Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklara, gelecek bu şartlara aktaracağız. Biz 18 Mart'tan sonra da bütün halkımızı, vatandaşlarımızı Çanakkale'ye bekliyoruz. Zaten her yıl artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. İnsanlarımız akın akın Çanakkale'ye koşuyor. Buraya gelip, buradaki o manevi atmosferi teneffüs etmeye geliyorlar" dedi. - ÇANAKKALE
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