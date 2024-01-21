Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki bazı Çanakkale- Eceabat seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00, Eceabat'tan ise saat 00.00, 04.00 ve 06.00 seferi yapılamayacak. - ÇANAKKALE