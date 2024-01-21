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Çanakkale-Eceabat seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale-Eceabat seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki bazı Çanakkale-Eceabat seferleri iptal edildi.

Çanakkale-Eceabat seferleri iptal edildi
21.01.2024 - 21:12,  Güncelleme: 21:14
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Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki bazı Çanakkale- Eceabat seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00, Eceabat'tan ise saat 00.00, 04.00 ve 06.00 seferi yapılamayacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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