Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Chiari Malformasyonu Operasyonu Başarılı - Son Dakika
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Chiari Malformasyonu Operasyonu Başarılı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde Chiari Malformasyonu Operasyonu Başarılı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahi polikliniğine başvuran bir kadın hastaya chiari sendorumu teşhisi konuldu. Uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonucunda hasta sağlığına kavuştu. Hastane yetkilileri, bu tür özel ameliyatların artık hastanenin imkanlarıyla yapılabildiğini belirtti.

02.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:10
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ilk kez 'Chiari Malformasyonu' operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Yürüme bozukluğu, her iki elde ince hareket kusuru, kollarda uyuşma ve ensede ağrı şikayetleriyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğine başvuran 44 yaşındaki kadın hastaya yapılan muayene ve tetkikler sonrasında chiari sendorumu tespit edildi.

Beyin Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Turgay Parsak, Op. Dr. Recep Özdek, Op. Dr. Ömer Serdar Akgül, Anestezi Uzmanı Uz. Dr. Esen Şimşek ve tecrübeli ekip desteği eşliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuştu.

Halk arasında beyincik sarkması olarak bilinen hastalık hakkında açılama yapan Beyin Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Turgay Parsak ve Op. Dr. Recep Özdek, "Beyin cerrahi polikliniğine yürüme bozukluğu, her iki elde ince hareket kusuru, kollarda uyuşma ve ensede ağrı şikayetleri ile başvuran hastaya muayene sonrasında chiari sendorumu tanısı kondu. Hastalık halk arasında beyincik sarkması olarak bilinmektedir. Beyincikte sarkma ve boyun omurilik kısmında yaygın sıvı birikmesi de (siringomyeli) görülen hastaya kemik dekompresyonu ile birlikte beyin zarı açılarak hastanın kendi bacağından alınan yama ile duraplasti yapılarak işlem sonlandırıldı. Ameliyat sonrası bir gün yoğun bakımda kalan hastamız sonrasında servise alınarak şifa ile taburcu edildi. Bu tür özellikli ameliyatlar hastanemizde başarılı bir şekilde yapılmakta olup hastalarımızın dış merkezlere gitmesine artık gerek kalmamıştır" dediler.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ise kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için her türlü tıbbi cihaz ve donanımın mevcut olduğunu, alanında tecrübeli hekimlerin ve ekiplerin özverili çalışmaları ile her geçen gün hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedeflediklerini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Chiari Malformasyonu Operasyonu Başarılı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Chiari Malformasyonu Operasyonu Başarılı - Son Dakika
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