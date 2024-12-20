Çanakkale\'nin Mahalle Muhtarı Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde kalp krizi geçiren mahalle muhtarı son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Osmanefendi Mahalle Muhtarı Halil Keskiner, Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtar Keskiner'in cenazesi bugün Osmanefendi Mahallesi'ndeki Muhammed Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE