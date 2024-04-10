Çanakkale Valisi İlhami Aktaş\'tan Ramazan Bayramı Mesajı

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı bayram mesajında, bayramların dini ve insani hassasiyetlerle ihtiyacı olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu söyledi.

Vali İlhami Aktaş tarafından yayınlanan Ramazan Bayramı mesajında, "Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayının sonunda huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, dini ve insani hassasiyetlerle ihtiyacımız olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakmalı, küslükleri sona erdirmeli, kardeşlik ruhuyla akrabalarımızı, komşularımızı, şehitlerimizin değerli ailelerini, yetim, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret ederek bayram sevincini birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramının tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Aziz Milletimizin, değerli Çanakkaleli hemşehrilerimin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE