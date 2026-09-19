Çanakkale Valisi Toraman, Gaziler Günü\'nde iki gaziyi evlerinde ziyaret etti

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve beraberindekiler 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazi ziyareti gerçekleştirdi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Koyuncu ve Malul Gazi Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Bilek evlerinde ziyaret edildi. Ziyarette Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a eşi Neşe Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ve eşi Esra Orak eşlik etti.

Vali Toraman, ziyaret çerçevesinde gazilerle bir süre görüşerek vatanın ve milletin bekası uğruna gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıktan dolayı şükranlarını ileterek, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik diledi.