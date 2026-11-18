Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gebe okulu hizmete açıldı.

Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi'nde anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerini desteklemek amacıyla gebe okulu hizmete açıldı. Gebe okulunda anne adaylarına; gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum yöntemleri, doğum sonrası bakım ve bebek bakımı konularında bilgilendirme ve eğitimler verilecek. Gebe okulu ile anne adaylarının bu özel yolculuklarında yanlarında olmak, bilinçli anneliği desteklemek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.