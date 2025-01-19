Çandır Fasulyesi Şenliği Düzenlendi

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Çandır Fasulyesi Şenliği

Çandır fasulyesi ile Manavgat'ın meşhur altın susamından üretilen tahinle hazırlanan piyaz ikram edildi

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi, 7'ncisini düzenlediği 'Çandır Fasulyesi Şenliği'ni bu yıl Manavgat Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdi. Şenliğe katılan vatandaşlara Çandır fasulyesi ile Manavgat'ın meşhur altın susamından üretilen tahinle hazırlanan piyaz ikram edilirken, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun yöresel oyunları da büyük beğeni topladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin yöresel ürünlerini ve kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Bu yıl 7'ncisi Manavgat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Çandır Fasulyesi Şenliği' büyük bir katılımla gerçekleşti. HayatPark'ta gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş ve protokol katılım gösterdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Antalya piyazının olmazsa olmazı Çandır fasulyesi ve Manavgat'ın altın susamından üretilen tahiniyle hazırlanan piyazları vatandaşlara ikram etti. Yöresel tatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına düzenlenen etkinlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, HayatPark'ta bölge halkının kurduğu yöresel pazarı gezdi. Şenliğe Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ve Aykut Kaya, Saadet Partisi Milletvekili Şeraffetin Kılıç ve Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kültürel mirasımızı yaşatacağız

Yöresel ürünlerin tanıtımına önemine dikkat çeken Başkan Kotan, "Bu yıl Çandır fasulyesini tanıtmak amacıyla ikinci etkinliğimizi HayatPark'ta gerçekleştirdik. Ekim ayında muhtarımızın ricasıyla Yarbaşçandır'da bir etkinlik düzenlemiştik. Bugün de burada şenliğimizi yaptık" dedi. Piyazın hammaddesinin Çandır fasulyesi olduğunu ve bu yılki etkinliği de piyazla taçlandırmak için planlamalar yaptıklarını belirten Başkan Kotan, "Planlamalarımız doğrultusunda, piyaza en çok yakışan bir diğer besin tahin olduğu için Manavgat Belediyesi ile iletişime geçtik. Manavgat Belediye Başkanımızın desteğiyle bu organizasyonu hayata geçirdik. Niyazi Başkanımıza, Manavgat'ın altın susamını Çandır fasulyesiyle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Kotan ayrıca piyazın Antalya'nın tescilli bir ürünü olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi, "Ülkemizin yemek kültürünü ve tarımsal mirasını korumak hepimizin görevidir. Bu etkinlikleri, hem kültürel mirasımızı yaşatmak ve desteklemek hem de sizlerle bir araya gelip aşımızı paylaşmak için düzenliyoruz"

Zorluklara rağmen hizmet ediyoruz

Çandır fasulyesinin, bulunduğu her yerde hak ettiği değeri görmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kotan; "Çiftçimizin her zaman yanındayız. Daha önce Doyran Patlıcan Şenliği'ni düzenlediğimiz gibi Çandır Fasulyesi Şenliği'ni de halkımız ve muhtarlarımızla gerçekleştirdik. Sizler bizleri seçerek onurlandırdınız, biz de tüm zorluklara rağmen hizmetlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi. Daha çağdaş ve daha demokratik bir Türkiye için, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Kotan; "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni her zaman koruyup kollayacağız. Bu festivaller, bir araya gelmek için önemli bir vesiledir" ifadelerini kullandı.

Belediyelerimizle yan yanayız

Tüm zorlu koşullara rağmen birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ise, "Bugün Cem kardeşimle beraber ilçemizin iki değerini buluşturduk. Bunlardan biri Manavgat'ın altın susamlı tahini, diğeri ise Konyaaltı'mızın Çandır fasulyesi. Bu iki ürün birleşince ortaya eşsiz bir piyaz çıktı" dedi. Dostluk ve dayanışma çağrısı yapan Başkan Kara, "Buradan tekrar belirtmeliyim ki, bütün belediyelerimizle kardeşlik içerisinde yan yanayız. Bütün halkımızla birlikte can canayız. Bu her zaman için bu şekilde devam edecektir" şeklinde konuştu

Şenlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Abdullah Harmankaya ise, "Başkanlarımıza, emeği geçen herkese, ekiminden dikimine, harmanından hasadına kadar bu yemeği bize ulaştıran arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.