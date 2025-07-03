Canik Belediye Meclisi, Hz. Muhammed'e Yönelik Hakaret İçeren Karikatürleri Kınadı - Son Dakika
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Canik Belediye Meclisi, Hz. Muhammed'e Yönelik Hakaret İçeren Karikatürleri Kınadı

Canik Belediye Meclisi, Hz. Muhammed\'e Yönelik Hakaret İçeren Karikatürleri Kınadı
03.07.2025 13:58  Güncelleme: 14:00
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Samsun'un Canik Belediye Meclisi'nde AK Parti, MHP, YRP ve bağımsız üyeler, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatürleri sert bir şekilde kınadı. Başkan İbrahim Sandıkçı, ifade özgürlüğünün inançlara hakaret etme hakkı vermediğini vurguladı.

Samsun'un Canik Belediye Meclisi'nde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grupları, Yeniden Refah Partisi (YRP) temsilcisi ve bağımsız meclis üyeleri, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürü yayımlayan dergiyi kınadı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hz. Peygamberimizi ve değerlerimizi hedef alan bu hakaret ifade özgürlüğüyle maskelenemez" dedi.

Mecliste, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatürü yayımlayan Leman Dergisi'ni kınandı. Canik Belediye Meclisi'nde AK Parti Grubu, MHP Grubu, YRP Temsilcisi ve bağımsız meclis üyeleri tarafından yayımlanan kınama bildirisinde, karikatürlerin toplumsal değerleri ve birlikteliği hedef alan provokasyon girişimi olduğuna dikkat çekildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, Hz. Muhammed'e ve Hz. Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatürleri sert bir dille kınayarak, "İfade özgürlüğü, inançlara hakaret etme hakkı vermez" diye konuştu.

"Fikren tükenmişliğin eşiğine gelenler hakareti silah ediniyor"

Hz. Muhammed'e ve toplumsal değerlere hakaretin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Fikren tükenmişliğin eşiğine gelenler sözü değil, hakareti silah ediniyor. Peygamber Efendimize, toplumsal değerlerimize ve birliğimize kast etmenin ne mizahla, ne de ifade özgürlüğü adı altında herhangi bir açıklaması olamaz. Hazreti Peygamberimizi ve değerlerimizi hedef alan bu hakaret ifade özgürlüğüyle maskelenemez. İki cihan güneşi Hazreti Peygamberimize ve mukaddes değerlerimize yönelik yapılan hayasız karikatürleri şiddetle kınıyorum" şeklinde konuştu.

"Çarpık zihniyetlerin dışavurumu olan karikatürleri şiddetle kınıyoruz"

Canik Belediye Meclisi tarafından yayımlanan bildiride, yapılan karikatürlerin nefret söylemi ve provokasyon olduğu belirtilerek, "Milletimiz, Peygamber Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) sevgisini kalbinde taşır. Bu sevgiyi hedef alanlar bilsinler ki; bu topraklarda mukaddes değerleri ve kardeşliği hedef alan her girişim, birlik ve beraberliğe uzanan her el milletimizin vicdanına çarparak geri döner. Canik Belediye Meclisi olarak Peygamber Efendimizi (Sallallahü aleyhi ve sellem), inançlarımızı ve toplumsal birlikteliğimizi hedef alan, çarpık zihniyetlerin dışavurumu olan karikatürleri şiddetle kınıyoruz. Sözde mizah dergisine yönelik başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı, inançlarımızı ve birlikteliğimizi hedef alan her türlü girişimin karşısında olacağımızı ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirilen Canik Belediye Meclisi Temmuz Ayı Kapanış Toplantısı, belediye meclis salonunda yer alan meclis üyelerinin ve vatandaşların hep birlikte Salat-ı Ümmiye'yi okumasının ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, AK Parti, samsun, Canik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik Belediye Meclisi, Hz. Muhammed'e Yönelik Hakaret İçeren Karikatürleri Kınadı - Son Dakika

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