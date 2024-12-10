Canik Belediyesi'nden 'Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak' Konferansı - Son Dakika
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Canik Belediyesi'nden 'Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak' Konferansı

Canik Belediyesi\'nden \'Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak\' Konferansı

Samsun'un Canik Belediyesi, 'Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak' konferansını düzenledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, siber güvenliğin önemine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına vurgu yaptı.

10.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Samsun'un Canik Belediyesi tarafından 'Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak' konferansı düzenlendi. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Siber Vatan'ın ne demek olduğunu anlamalıyız, öğrenmeliyiz ve Siber Vatan konusunda toplumsal farkındalığı oluşturmak için bilgi ve fikri mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.

Canik Belediyesi, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlediği konferans programıyla bilişim güvenliği, siber güvenlik ve dijital dönüşüm konularında çalışmalar gerçekleştiren Yazar Said Ercan'ı vatandaşlarla bir araya getirdi. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı programda Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede öğrencileri siber güvenlik atölyeleri ile buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Programda gerçekleştirdiği konuşmada 'Siber Vatan' kavramının önemine, ulusal ve bireysel veri güvenliği bilincini yaygınlaştırmak için toplumsal farkındalığı oluşturmanın gerekliliğine değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Siber Vatan'ın ne demek olduğunu anlamalıyız, öğrenmeliyiz ve siber vatan konusunda toplumsal farkındalığı oluşturmak için bilgi ve fikri mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Siber Vatanımızın güvenliği, Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle mümkündür"

Dijital mecralarda ulusal güvenliğin sağlanmasının, Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle mümkün olacağının altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, " Mavi Vatan, Gök Vatan ve Yeşil Vatanımızın korunmasında olduğu gibi, Siber Vatanımız için de aynı hassasiyetleri taşımalı, siber güvenliğin gereksinimlerini hayatımıza tatbik etmemiz gereklidir. Siber Vatanımızın güvenliği, Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle mümkündür. Siber dünyada ulusal çıkarlarımızı bilme, koruma ve kişisel veri güvenliğimizi sağlamak için bilinçlenmeli, siber dünyanın tüm gerekliliklerini öğrenmeliyiz. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz" şeklinde konuştu

Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilim ve teknoloji alanında sürdürdüğümüz uygulamalı eğitimlerle birlikte siber güvenlik atölyeleri ile de buluşturuyoruz. İlçemizde siber güvenlik alanında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz ve Siber Vatan konusunda düzenlediğimiz farkındalık etkinliklerimizle, Siber Vatan'ın neferlerini ilmek ilmek işliyoruz. Canik'imizin çocukları ve gençleri aldıkları eğitim ve edindikleri bilinçle Siber Vatan'ın savunucusu olarak ülkemiz ve milletimiz için her daim görev başında olacaklar" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı program, Başkan İbrahim Sandıkçı'nın Yazar Said Ercan'a hediye takdim etmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nden 'Siber Dünyada Kendimizi ve Vatanımızı Korumak' Konferansı - Son Dakika

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