Canik\'te karne hediyesi geleneği devam ediyor

22.01.2026 15:17  Güncelleme: 15:19
Samsun'un Canik Belediyesi, yarıyıl tatiline özel düzenlediği karne hediyesi çekilişi için başvuruların devam ettiğini duyurdu. Katılımcılar, 2 adet Samsunspor forması, bisiklet, kulaklık, akıllı saat ve oyun konsolu kazanma şansı elde ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği karne hediyesi çekilişine başvurular devam ediyor.

Canik Belediyesi, yüzleri güldüren çekiliş programlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bu yıl da yarıyıl tatiline özel karne hediyesi çekilişi gerçekleştiren Canik Belediyesi, öğrencilerin karne sevincine ortak oluyor. 26 Ocak tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilebileceği karne hediyesi çekilişiyle 2 adet Samsunspor lisanslı forma, 2 adet bisiklet, 2 adet kulak üstü Bluetooth kulaklık, 2 adet akıllı saat ve 2 adet el oyun konsolu sahibini bulacak. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, 27 Ocak tarihinde açıklanacak.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi NSosyal, X ve Instagram sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen karne hediyesi çekilişi ile ilgili katılım şartları ve detaylı bilgiler, platformlarda yer alan çekiliş gönderisinin açıklamalar bölümünde bulunuyor. Türkiye geneli katılıma açık olan çekiliş programı çerçevesinde ayrıca NSosyal platformuna özel AstroTabu oyun seti de hediye edilecek. Vatandaşların yoğun ilgiyle katılım sağlamaya devam ettiği Canik Belediyesi'nin karne hediyesi çekilişine başvurular, 26 Ocak saat 23.59'da son bulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

