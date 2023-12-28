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Canik Belediyesi, projeler ve yatırımlarla değer katmaya devam ediyor - Son Dakika
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Canik Belediyesi, projeler ve yatırımlarla değer katmaya devam ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 4.5 yıl içerisinde ilçeye ulaşım, eğitim, kültür, sanat, tarım ve spor alanlarında değer katan projeler ve yatırımlar kazandırdıklarını belirtti. Sandıkçı, Canik'e 4.5 yılda 7.5 milyar TL değerinde merkezi hükümet yatırımı ve 372 milyon TL değerinde belediye kaynaklı yatırım sağlandığını açıkladı. Canik Belediyesi, geleceği düşünen ilkeli belediyecilik anlayışıyla ilçeye yeni bir kimlik kazandırmaya devam edecek.

Canik Belediyesi, projeler ve yatırımlarla değer katmaya devam ediyor
28.12.2023 - 17:43,
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Canik'e 4,5 yılda projeler ve yatırımlarla değer kattıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserleri kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 4.5 yıl içerisinde Merkezi Hükümet Yatırımları ile birlikte ulaşım, eğitim, kültür, sanat, tarım ve spor alanları başta olmak üzere her alanda ilçeye değer katan projeler ve yatırımlar kazandırdıklarını söyledi. "Canik Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı' diyerek Türkiye Yüzyılı'na yakışır, eser ve hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye 4.5 yılda 7,5 milyar TL değerinde merkezi hükümet yatırımı, belediye kaynaklarından 372 milyon TL yatırım kazandırdıklarını açıkladı.

Canik yeni kimliğiyle değer kazandı

Canik'te 4,5 yıl içerisinde insana dokunan ve ilçeye değer katan çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sandıkçı, "4,5 yıllık görev süremiz boyunca ilçemiz ve vatandaşlarımız için azim ve gayretle çalıştık. Gönül belediyeciliği anlayışımızla insan odaklı çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürürken, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kazandırdığımız yatırımlar ve projelerle ilçemize yeni ve gözde bir kimlik kazandırdık. Merkezi hükümet yatırımlarımız ve belediyemiz kaynaklarından kazandığımız yatırımlarımızla Canik'e 4,5 yılda tarihi gelişim ve değişim yaşattık. Geleceği düşünen ilkeli belediyecilik modelimizle ulaşım, eğitim, tarım ve spor alanlarında gerçekleştirdiğimiz atılımlar, kültür ve sanatta olan öncü kimliğimiz ve insana dokunan çalışmalarımızla her alanda ilçemize değer kattık. Canik'imiz için canla başla çalışmaya devam edecek, Canik Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı diyerek Türkiye Yüzyılı'na yakışır, eser ve hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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