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Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde Ücretsiz Eğitimler Başlıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde Ücretsiz Eğitimler Başlıyor

Çankaya Belediyesi, Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'nde 2024 Yılı İlkbahar Dönemi eğitimlerine kayıtların başladığını duyurdu. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ile tarım alanında genel bilgilerin verileceği eğitimler ücretsiz olarak sunulacak. Başvurular sınırlı kontenjanla Ata Kent Tarım Hobi Evi için yapılabilirken, Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi'ndeki eğitimlere ise sınırlama olmadan katılım sağlanabilecek.

Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri\'nde Ücretsiz Eğitimler Başlıyor
21.12.2023 - 12:05,
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Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde 2024 Yılı İlkbahar Dönemi eğitimlerine kayıtlar başlıyor. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ve tarım alanında genel bilgilerin verileceği eğitimlerden Başkentliler ücretsiz yararlanabilecek.

Çankaya Belediyesi'nin kent yaşamında vatandaşlara tarımsal ürün yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik eğitim sağladığı Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'nde yeni dönem 3-4 Ocak'ta başlıyor. Hafta içi çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor.

TEMEL YETİŞTİRİCİLİK EĞİTİMİ

Haziran ayında tamamlanacak eğitim programında yerel tohumun önemi, sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, bahçe güzelleştirme teknikleri, dış mekan bitkilerini tanıma, temel arıcılık eğitimi, aşılama, kompost yapımı gibi konuları öğrenen kursiyerler ek olarak gül, çalı ve meyve ağaçlarının budaması, teraryum yapım teknikleri, yağmur suyu hasadı, solucan gübresi yapımı ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar. Katılımcılar, uzman eğitimciler tarafından aldıkları teorik bilgileri kursun tamamlanmasıyla kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

KENT VE TARIM HOBİ EVLERİ'NDE EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de yapılacağı ücretsiz tarım ve bahçıvanlık eğitimlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, 45 kontenjanla sınırlı Ata Kent Tarım Hobi Evi için başvuruda bulunabilecek. Ata Mahallesi'nde bulunan yeni merkezin en önemli özelliklerinden biri de engelliler için özel bostan alanının bulunması. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi'ndeki eğitimlere ise sınırlama olmadan katılabilecek. Eğitimden yararlanmak isteyenler hem Ata hem de Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evlerinde bizzat giderek ya da 0(312) 235 39 73 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde Ücretsiz Eğitimler Başlıyor - Son Dakika
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