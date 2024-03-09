Çankaya Belediyesi'nde Nihal Martlı'nın Sergisi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nde Nihal Martlı'nın Sergisi

Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi, Nihal Martlı'nın 'Her Şey Yolunda' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 7 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

09.03.2024 09:49  Güncelleme: 10:28
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Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi, Nihal Martlı'nın "Her Şey Yolunda" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 7 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi, Nihal Martlı'nın "Her Şey Yolunda" sergisini Başkentlilerle buluşturdu. Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan sergiye, sanat dünyasının tanınmış isimleri de katıldı.

Küratörlüğünü Melis Golar'ın yaptığı ve sanat merkezinin her iki galerisinde de ziyaret edilebilen sergi, başlığını, "olumluma" üzerinden yazılmış¸ bir nottan alıyor. Martlı, eserlerinde son yirmi yıllık üretimini (2004- 2024) ve hayatta resmederek tecrübe ettiklerini izleyiciyle beraber gözden geçiriyor. Resmi, yaşamı en iyi geri do¨nu¨s¸tu¨rme aracı olarak gören Martlı, çoğunlukla otobiyografik bir çizgide ilerleyen yapıtlar üretiyor gibi görünse de daha geniş bir perspektifte bir araya getirdiği sanat tarihinden ilham alan roller ve karakterler, kadının geçmiş¸ ve bugünkü konumlarını sorguluyor.

"Her Şey Yolunda" sergisi, Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde 7 Nisan 2024 tarihine kadar tüm hafta boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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