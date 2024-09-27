Çankaya Belediyesi\'nde Taşeron Öğretmenler Eylemde

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Çankaya Belediyesi bünyesindeki 'Çankaya Evleri'nde taşeron olarak çalıştırılan ve asgari ücret alan öğretmenler için belediye önünde eylem yapan meslektaşları duruma tepki göstererek, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Çankaya Belediyesi önünde eylem yaptı. 'Çankaya Evleri'nde çalışan öğretmenlerin asgari ücrete taşeron olarak çalışmasına tepki gösteren öğretmenler, belediyeden sorunların çözülmesini talep etti. Grup adına açıklama yapan Sendika Başkanı Eren Edebali, "Çankaya Belediyesinde taşeron düzen altında bir eğitim öğretim dönemi daha asgari ücret koşullarında çalışmak istemeyen öğretmenler, mesleğinin itibarını ve onurunu temsil ediyorlar. Bir belediye, seçim öncesi demokrasi, adalet, eşitlik ve hakla ilgili, belediye başkanı üzerinden de söylenebilecek ve kullanılabilecek tüm kavramları argüman şeklinde bir seçim politikası olarak dile getirdi. Fakat baktığımızda bugün hala bu belediyede taşeron sistem normalleştirilmeye çalışılıyorsa burada emek, emekçi, öğretmen sömürü koşullarına mahkum edilmek isteniyordur. Bu koşullarda çalışılmaz. Yapıcı olduğumuzu, çözüm odaklı olduğumuzu göstermek için iletişimimizi sürdürdük ve şunu ifade ettik; çözüm odaklıyız, bu süreci konuşmak, muhatap istiyoruz. Bugün başkan yardımcılarıyla ve kültür bölümünden sorumlu başkan yardımcısı ile görüştük. Önümüzdeki hafta kendisiyle bir görüşmemiz olacak. Görüşme sonucunda sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceğiz. Eğitimde taşeron istemiyoruz. Biz mesleğimizi güvenceli çalışma koşullarında gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - ANKARA