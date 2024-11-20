Çankaya Belediyesi'nden Dar Gelirlilere Nakit Destek: Halk Kart Uygulaması - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Dar Gelirlilere Nakit Destek: Halk Kart Uygulaması

Çankaya Belediyesi\'nden Dar Gelirlilere Nakit Destek: Halk Kart Uygulaması

Çankaya Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla dar gelirli 2 bin 297 haneye 26 milyon 706 bin lira nakdi yardım sağladı. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli nakit desteği sunuluyor.

20.11.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamaları arasında yer alan "Çankaya Halk Kart" dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağlıyor. Halk Kart ile 2024 yılında 2 bin 297 haneye 26 milyon 706 bin liralık nakit yardımı yapıldı.

Çankaya Belediyesi, sosyal ve ekonomik açıdan yardıma gereksinimi olan kişi ve ailelerin belediye olanakları dahilinde ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladığı Halk Kart uygulamasını sürdürüyor. Belediye, dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kart ile bu yıl 2 bin 297 haneye kasım ayında 4 milyon 594 bin liralık destek sağlarken; 2024 yılında toplam 26 milyon 706 bin liralık nakdi yardım yaptı.

Halk Kart ile ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlara iki ayda bir 2 bin TL nakit desteği sağlanıyor. Halk Kart'a başvurmak isteyenlerde; Ankara Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması şartları aranıyor.

Her türlü gelirler toplamı esas alınarak; hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmediği için Halk Kart verilemiyor.

Ekonomik koşullar takip ediliyor

Halk Kart'a başvurular, Çankaya Belediyesi sosyal hizmet uzmanları tarafından inceleniyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile değerlendirme yapan Çankaya Belediyesi, gerekli şartları taşıyanlara nakit desteği olarak Halk Kart imkanı tanıyor. Halk Kart sistemine kayıtlı kişilerin takibi de periyodik olarak yapılıyor. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona erenler Halk Kart'tan yararlanamıyor. Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adına tescilli taşınmaz mal kaydı olanlara da Halk Kart yardımı yapılmıyor.

İhtiyaç duyan vatandaşlar, Halk Kart'a Çankaya Belediyesi'nin Ziya Gökalp Caddesi numara 11'de bulunan hizmet binasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekecek. Başvuru ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0 312 458 89 00/dahili 1172-1173 numaralı telefondan destek alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi'nden Dar Gelirlilere Nakit Destek: Halk Kart Uygulaması - Son Dakika

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