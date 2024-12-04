Çankaya\'da Seyyar Simit Tezgahında Fare Görüntülendi

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir seyyar simit tezgahında fare görüntülendi.

Çankaya ilçesi Sıhhiye semtinde bir seyyar simit tezgahında fare görüntülendi. O anların bir vatandaş tarafından kaydedilmesi üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu camekanı alarak Halk Ekmek A.Ş.'ye teslim etti. Gerekli hijyen ve temizliğin yapılarak, yeni bir simit camekanının hak sahibi engelli vatandaşa teslim edileceği öğrenilirken, simit camekanının bulunduğu bölgede de ilaçlama yapılacağı bildirildi. - ANKARA