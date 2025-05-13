Çankırı'da Bebek Doğum Sayısı Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında Çankırı'da canlı doğan bebek sayısı bin 802 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılı Doğum İstatistikleri açıklandı. Verilere göre, Çankırı'da canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında bin 875 iken 2024 yılında bin 802 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,0'i erkek, yüzde 49,0'u da kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,43 çocuk iken 2024 yılında 1,37 çocuk oldu. Çankırı toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 39'uncu il oldu. Çankırı'da gerçekleşen doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı hızı incelendiğinde, en yüksek doğum sayısının 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2023 yılında 703 iken 2024 yılında 755 olmuştur. İlk doğumunu 2024 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 oldu. Kaba doğum hızı, 2023 yılında binde 9,3 iken 2024 yılında binde 8,9 oldu. - ÇANKIRI