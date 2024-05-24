Çankırı'da işitme engelliler için işaret dili uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika
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Çankırı'da işitme engelliler için işaret dili uygulaması hayata geçirildi

Çankırı\'da işitme engelliler için işaret dili uygulaması hayata geçirildi

Çankırı'da yaşayan işitme engelli vatandaşlar için cuma namazı hutbesinde işaret dili uygulaması hayata geçirildi. İşitme engelliler cuma hutbesini işitme sayesinde anlayabiliyor. İşitme engelli ağabeyi ve ağabeyinin eşinden işaret dilini öğrenen imam hatip Saadettin Özsoy tarafından hutbe işaret dili ile anlatılıyor. İşitme engelli bireylerin projeden memnun kaldıklarını dile getiren Saadettin Özsoy, projenin engelli bireylerin dışlanma hissini azalttığını ve cuma namazı için tercih edilen bir cami haline geldiğini belirtti.

24.05.2024 15:18
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Çankırı'da yaşayan işitme engelli vatandaşlar için cuma namazı hutbesinde işaret dili uygulaması hayata geçirildi. İşitme engelliler cuma hutbesini işitme sayesinde anlayabiliyor.

Çankırı il merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde hayata geçirilen uygulama sayesinde, işitme engelli vatandaşlar cuma hutbesini anlayabiliyor. İşitme engelli ağabeyi ve ağabeyinin eşinden işaret dilini öğrenen imam hatip Saadettin Özsoy tarafından hutbe işaret dili ile anlatılıyor. Hayata geçirilen uygulama sonrasında kentteki işitme engelli vatandaşlar, cuma namazını kılarken, duaları ve sohbetleri de anlayabiliyor.

"Burada da işitme engelliler için işaret dili ile hutbe anlatıyorum"

İşitme engelli bireylerin projeden memnun kaldıklarını dile getiren Saadettin Özsoy, "İşitme engelli vatandaşlar ile iletişim kurmayı ağabeyim ve yengem için öğrendim. Kendileri işitme engelli. Burada da işitme engelliler için işaret dili ile hutbe anlatıyorum. Bu proje, engelli bireylerin çok istemiş olduğu bir projeydi. Kendilerini dışlanıyor gibi görüyorlardı. Cuma günleri namazda imamın konuşmasını anlamıyorlardı. Bu proje sayesinde hutbeleri onların anlayabileceği bir şekilde anlatıyorum. Projenin ilk haftası engelli bireyleri Çankırı Valimiz Mustafa Fırat Taşolar camiye çağırdı. Eskiden hangi cami kendisine yakınsa ona gidiyorlardı, şimdi ise bu camiyi tercih ediyorlar" dedi.

Çankırı'da yaşayan işitme engelli Basri Sütlü, daha önce farklı bir camiye gittiğini ve başlatılan projeyi öğrendikten sonra cuma namazı için Ahmet Yesevi Camii'ni tercih ettiğini söyledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da işitme engelliler için işaret dili uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika

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