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Çankırı il merkezinde sürekli olarak yaşanan su kesintileri tepkiye sebep oldu - Son Dakika
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Çankırı il merkezinde sürekli olarak yaşanan su kesintileri tepkiye sebep oldu

Çankırı il merkezinde son bir haftadır sürekli olarak yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu. Çankırı Belediyesi'nin açıklamasına göre, yaşanan kesintilerin nedeni ana beslenme hattında çıkan ani arıza. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Çankırı il merkezinde sürekli olarak yaşanan su kesintileri tepkiye sebep oldu
08.01.2024 - 09:42,
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Çankırı il merkezinde sürekli olarak yaşanan su kesintileri için vatandaşlar tepki gösterdi.

Çankırı il merkezinde son bir haftadır sürekli olarak yaşanan su kesintileri tepkiye sebep oldu. Son olarak Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi, Küçük Sanayi ve İl Göç İdaresi'ne kadar olan bölgedeki evlere su verilemedi. Yaşanan su kesintileri için vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Sürekli olarak kentte su kesintilerinin yaşandığını ve herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyen vatandaşlar, mağdur olduklarını söyleyerek Çankırı Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Son olarak dün yaşanan su kesintisi ile ilgili Çankırı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ana beslenme hattımızda sabah saatlerinde çıkan ani arıza nedeni ile Aksu Mahallesi alt kesimleri, Yeni Mahalle alt kesimleri, A.H.R. Mahallesi Yanlar Caddesi Küçük Sanayi ve Göç İdaresine kadar olan yerlerin suları kesilmiştir. Ekiplerimiz, arızanın giderilmesi ve suların tekrar verilebilmesi için çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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