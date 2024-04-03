Çankırı\'da Tek Kadın Muhtar Üçüncü Kez Seçildi

Yerel

Çankırı'nın Merkez ilçesinde 2 dönemdir tek kadın olarak muhtarlık yapan Cemile Eskisucu, girdiği 3'üncü seçimi de kazandı.

Çankırı'nın Merkez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde birçok muhtar adayının katıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 600 civarında oy alan Cemile Eskisucu, rakiplerini açık ara oy farkı ile geride bırakarak ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı olma ünvanını üçüncü muhtarlık dönemin de de korudu. İki çocuk, bir torun sahibi olan Eskisucu, muhtarlık mesleğini kadınların daha iyi yürüttüğünü ifade etti.

"İlçede tek kadın muhtar ve kadınlarımıza rol model olduğum için çok mutluyum"

Kendisinden sonra 5 kadının daha muhtar adaylığını açıkladığını belirten Eskisucu, "2014 yerel seçimlerinde Çankırı'nın Merkez ilçesinin muhtar adayı oldum. Ben adaylığımı açıkladıktan sonra beş kadın muhtar adayı olduk ama kazanan ben oldum. 2019 seçimlerinde ise 8 kadın muhtar adayı olduk. O zaman da kazanan ben oldum. 2024 seçimlerine geldiğimizde Merkez ilçesinde tekrar kadın muhtar adayı vardı. Merkez ilçesinde tekrardan kazanan tek kadın muhtar adayı ben oldum. İlçede tek kadın muhtar ve kadınlarımıza rol model olduğum için çok mutluyum. O kadar çok kalplere iz bırakmışım ki üçüncü dönemde tekrardan mahallelim beni seçerek onure ettiler. Bence bu işi kadınlar daha iyi yapıyor. Çünkü kadınlar bir anne. Anne olduğu için daha yumuşak kalpli olabiliyorlar, kadınların muhtarlığı daha güzel yaptığına inanıyorum. 2014 yılında ilk muhtar adaylığımı açıkladığım zaman çoğu kişiler 'kadından muhtar olur muymuş, bu erkek işi' dediler. Ama erkek işi olmadığını, her kesime hitap ettiğimi gördüler. Üçüncü muhtarlık seçiminde halkım beni seçtiğinde sanki bir uykudan uyanmış gibi oldum. Bu dönem daha çok sosyalleşmeyi, eğlenceler, gezi turları ve pet-shop işlettiğim için sokak hayvanlarına destek vermeyi düşünüyorum" dedi.

"Bir kadın isterse beşik sallar isterse de dünyayı sallar"

Kadın muhtarların sayısının artması gerektiğini söyleyen Eskisucu,"Aday olmak başarmanın yarısıdır. Diğer adaylarda cesaret gösterip bu seçime katıldılar. Kaybettik diye düşünüp geri çekilmesinler. Bu bir sefer kaybetmek ile olmuyor, başarana kadar tekrar tekrar denesinler bence. Bir kadın isterse beşik sallar isterse de dünyayı sallar. Bence kadın muhtar adaylarının sayıları daha da çok artması gerek. 2024 seçimlerinde çoğu ilde belediye başkanlarımız kadın oldu ve ben bundan çok gurur duydum. 30 yaşında ikiz erkek çocuklarım var, birisi evli diğeri ise bekar ve bir torun sahibiyim Bu başarı sadece benim başarım değil arkamda ailem ve beni seven mahallelim var" diye konuştu. - ÇANKIRI