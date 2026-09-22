Çankırı'da yakalatmak istemeyen dana ahırı birbirine kattı, 49 hayvan yüklendi - Son Dakika
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Çankırı'da yakalatmak istemeyen dana ahırı birbirine kattı, 49 hayvan yüklendi

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Çankırı\'da yakalatmak istemeyen dana ahırı birbirine kattı, 49 hayvan yüklendi
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Çankırı'da yayladan getirilen 50 büyükbaştan biri, kamyona yüklenmek istenirken kaçıp ahırı birbirine kattı. Uzun uğraşlarla yakalanan dana gözleri bağlanarak kamyona güçlükle bindirildi, 49 hayvan yüklenebildi; besici Akif Metin, genetiğinde problem olabileceğini söyledi.

Çankırı'da kamyona bindirilmek istenen bir dana ortalığı birbirine katarak firar etti. Danayı yakalamak için ter döken besici, "Galiba bu hayvanın genetiğinde problem var" dedi.

Çankırı'da hayvancılıkla uğraşan ve yaylalardan besilik dana toplayıp satışını yapan Akif Metin, yayladan getirilen 50 büyükbaş hayvanı kamyonlara bindirmek istedi. Bu sırada bir dana, sahiplerine zorluk çıkardı. Kendini yakalatmak istemeyen dana kaçmak için ahırın içerisinde adeta uçarak ortalığı birbirine kattı. Daha sonra firar eden dana, vatandaşların uzun çabaları sonucu yakalanabildi. Korkmaması için gözleri bağlanarak kapatılan dana kamyona güçlükle bindirilebildi O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var"

Kaçan dananın kardeşinin de geçen yıl benzer olayları kendilerine yaşattığını belirten Akif Metin, "Yaylalardan besilik dana toplayıp besi işletmelerine satışlarını yapıyoruz. Bu olay ise yayladan getirdiğimiz hayvanın yükleme alanında kaçması ve ahırdan dışarı doğru pencerelerden çıkmaya çalışması. Çünkü bu hayvanlar yayla ortamında yetiştikleri için çok fazla insan görmüyorlar. İnsan gördüğünde de biraz ürküyor ve ürkmenin sonucunda bu olay meydana geldi. Toplam 50 taneydi. 49 tanesini yükledik, bir tanesini yükleyemedik. Galiba bu hayvanın da genetiğinde bir problem var. Çünkü geçen yıl bunun ağabeyini de almıştık, o da bize aynı problemi yaşattı. Bu yıl da kardeşi aynı problemi yaşatarak bizlere ter döktürdü" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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