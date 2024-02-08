Çankırı\'da Yarım Asırlık Bakır Ustası Mesleğini Devam Ettiriyor

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Çankırı'da yarım asırlık ustası olan babasından çırak olarak devraldığı mesleği devam ettiren 47 yaşındaki bakır ustası, eskiyen bakır ürünlere yeniden hayat veriyor.

Çankırı'da yaşayan 47 yaşındaki Kadir Demirel, ilkokul dönemlerinde çırak olarak bakır ustası olan babası Erol Demirel'in yanında çalışmaya başladı. Yıllarca babası ile birlikte bakır döven Erol Demirel, 4 ay önce hayatını kaybeden Erol Demirel'den kalan baba mesleğini devam ettiriyor. Eskiyen bakır ürünlere yeniden hayat veren Kadir Demirel, mesleğin son ustaları arasında yer alıyor. Ölene kadar bakırcılık yapan babasından hatıra kalan mesleği kendisinin devam ettirmek istediğini kaydeden Demirel, babasından hatıra kalan dükkanda çekiç sesi eşliğinde mesleğini aşkla yapıyor.

"Sağlığım el verdiği sürece sanatımı icra edeceğim"

Ölene kadar babasından hatıra kalan bakırcılığı devam ettirmek istediğini kaydeden Demirel, "Bakırcılık mesleği baba mesleği. Ben de 40 senedir bu işi yapıyorum. Okul dönemimde, tatil zamanlarında babamın yanında çırak olarak çalışıyordum. Askerden sonra kalfa oldum, zamanla usta oldum. 4 ay önce babam vefat etti, dükkanı ben devir aldım. Allah'tan bir kaza, bela gelmezse, sağlığım el verdiği sürece sanatımı icra edeceğim" dedi. - ÇANKIRI