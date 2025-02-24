Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri, Gazetecileri Büyüledi - Son Dakika
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Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri, Gazetecileri Büyüledi

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Çankırı'da düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı' sırasında gazeteciler, Hititler dönemine ait 'Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ederek bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı.

24.02.2025 17:12  Güncelleme: 17:31
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(ÇANKIRI) - Çankırı'da Hititler döneminde keşfedilen "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan tuz mağarası, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı" için Çankırı'ya gelen gazeteciler, gördükleri tarihi dokuya hayran kaldıklarını dile getirdi.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 21- 24 Şubat tarihleri arasında Çankırı'da Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı ve Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından çalıştaya gelen 110 gazeteci, Çankırı'ya hayran kaldığını söyledi.

Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adem Kocatürk, "Bana göre Çankırı müthiş bir yer kesinlikle tanıtılamamış bir yer. Çünkü buradaki Tuz Gölü Mağarası, benim favorim oldu. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. En çok oranın etkisinde kaldım. Burası İsveç'te Hollanda'da olsaydı yılda iki milyon kişi ziyaret ederdi tahmin ediyorum ve bütün dünya burayı tanırdı. Böyle bir cevher. Onun haricinde ilçeleri gezdik. Ilgaz Dağı'na çıktık. Orda endemik bitki örtüsüyle çam ormanlarıyla müthiş yaşanmaya değer bir maceraydı oldukça güzeldi" diye konuştu.

"Türkiye'yi gezmeye devam edeceğiz"

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, "Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği olarak Türkiye birçok noktasında yeni nesil gazetecilik konferansları veya çalıştayları düzenliyoruz. Bu ayki durağımız Çankırı idi. Çankırı şirin küçük bir ilimiz. 4 gündür Çankırı'dayız. Güzel vakit geçirdik. Önce yeni nesil gazeteciliği çalıştayı yaptık. Bu ve buna benzer yapmaya, düzenlemeye devam edeceğiz. Türkiye'yi gezmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazeteci Aynur Bayram ise, "Çankırı'da olmak büyük keyif. Hava çok soğuktu. Ama bir o kadar keyif aldım. Çankırı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettik. Yeraltı tuz şehri harikaydı. Ilgaz'a gittik ve konaklarını gezdik. Gerçekten restorasyonları tamamlanmış ve insanların faydasına kullanıma açılmış konaklar vardı. Çerkeş'e gittik. Dolu dolu bir Çankırı programı yaptık" dedi.

"Tuzun başkenti Çankırı"

Rehber Burak Karaboğa ise, şunları söyledi:

"Tuzun başkenti Çankırı. 18 bin metrekare kapalı alana sahip. Yerin 150 metre altında içeride ısı yaz kış sabit 12-14 derece arasında değişkenlik göstermekte. Burası 5 bin sene öncesinde Hititler tarafından keşfedilmiş sonra Anadolu medeniyetlerinin ev sahipliği yapmış bir işletme. Çankırı Belediyesi'ne ait kültür ve sağlık turizmine açılmış bölüm içerinin havası astım, bronşit ve nefes darlığına iyi gelmekte. Burası 7 ile 9 milyon yıl öncesinde okyanus sularının çekilmesiyle kıtaların oluşumuyla birlikte kendiliğinden inşa edilen bölüm aslında yeraltı tuz şehri. Buradaki tuz damar olarak Kars Kağızman, oradan Nahçıvan'a kadar uzanan bir damara sahip olduğu için tuzun başkenti olarak adlandırıyoruz. Bizim buraya günlük periyodik olarak hastalarımız geliyor. Astım, bronşit, nefes darlığı, KOAH gibi rahatsızlıkları olan misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. 15 günlük tedavi süreçlerinde oksijen seviyelerinin arttığını gözlemlediler. Şu an bilimsel olarak çalışılıyor ama kişilerle de konuşmalarımız veya kendi gözlemlediğimiz kadarıyla kendilerinde açılmaları, rahatlamaları olduklarını söylüyorlar. ve bu şekilde sağlık turizminin üstünde çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri, Gazetecileri Büyüledi - Son Dakika

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