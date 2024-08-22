Çankırı İl Emniyet Müdürü Görevine Atandı - Son Dakika
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Çankırı İl Emniyet Müdürü Görevine Atandı

Çankırı İl Emniyet Müdürü Görevine Atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Çankırı İl Emniyet Müdürü görevine atanan Aytekin Canıtez, eski Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'den görevi devralarak mesaiye başladı.

22.08.2024 15:18
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Çankırı İl Emniyet Müdürü görevine atanan Aytekin Canıtez, eski Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'den görevi devralarak mesaiye başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aytekin Canıtez, Çankırı'ya geldi. Emniyet Müdürü Canıtez'in kente gelmesiyle beraber Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünde devir-teslim töreni düzenlendi. Manga ile karşılanan Canıtez, eski Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'den görevi devralarak mesaiye başladı.

Karşılama töreninde Emniyet Müdür Yardımcıları, Canan Altınkaya, Bahadır Vurgun, Mustafa Özkavak, Ali Asker Bayar, Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, çeşitli şube müdürleri personeller hazırda bulundu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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