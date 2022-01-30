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Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor - Son Dakika

Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor

30.01.2022 12:39

- Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor Çankırı'da restore edilerek eski görünümlerine kavuşturulan tarihi konak ve evler, Türk mimarisini yaşatıyor.

- Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor

ÇANKIRI - Çankırı'da restore edilerek eski görünümlerine kavuşturulan tarihi konak ve evler, Türk mimarisini yaşatıyor.

Çankırı merkez Karataş Mahallesi'nde bulunan tarihi evler ve konaklar, görenleri tarih yolculuğuna çıkartılıyor. Restore edilerek gün yüzüne çıkartılan Çankırı evleri, eski görünümleri ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Çankırı'daki tarihi evlerinin yeni görünümlerine kavuşması sonrasında yeni evlenen çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştirdikleri mekanlardan oldu. Çankırı'nın tarihi kent dokusunun önemli bir

bölümünü evler oluşturuyor. Kentte bulunan ve yıkılmaya yüz tutan bazı tarihi Çankırı evleri ise restore edilmeyi bekliyor. Kentin tarihi dokusunu yansıtan evlerin Çankırı için önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar, evlerin restore edildiği bölgenin 'Eski Çankırı' olarak adlandırıldığını söyledi.

"Kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor"

Restorasyon çalışması sonrasında bölgenin yeni bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Enes Altuntaş isimli vatandaş, "Burası Eski Çankırı diye tabir edilen bir mekan. Eskiden buradaki binalar çok kötü bir görüntü ortaya koyuyordu. Bu evler restore edildi. Çok temiz ve siluetleri güzel oldu. Bunun haricinde kültür turizmi içinde gayet başarılı bir adım oldu, kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Buradaki yapılar Safranbolu, Kastamonu ve Ankara'daki yapılara benziyor ve eski hallerine dönüştürülüyor. Çevre düzenlemesine de büyük önem verdiler. Başka şehirlerden gelecek turistler için de iyi bir lokasyon haline geldi. Bu sokaklar gezerek eski Çankırı hakkında bilgilerde elde edebilirler. Eski evlerde yaşan vatandaşlar çok kötü bir durum içinde yaşıyorlardı, evler çürümeye ve yıkılmaya yüz tutmuştu" dedi.

Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor
Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor
Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor

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Restorasyon, Çankırı, Karataş, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'nın tarihi evleri görenleri tarih yolculuğuna çıkartıyor - Son Dakika
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