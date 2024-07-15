Çankırı Valisi: O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız - Son Dakika
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Çankırı Valisi: O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız

Çankırı Valisi: O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, o geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Vali Taşolar, üretmek, öğrenmek, bilmek ve çok çalışmak gerektiğini belirterek, bu şekilde bir daha böyle gecelerin yaşanmayacağına inandığını ifade etti.

15.07.2024 23:44
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Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programda konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız" dedi.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli anma programları düzenlendi. Gün içerisinde düzenlenen programların ardından akşam saatlerinde kent merkezinde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yüzlerce vatandaş ve protokol üyeleri bayraklar ile şehitleri anmak için yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 15 Temmuz darbe girişiminin bir daha yaşanmayacağına inandığını belirtti. Vali Taşolar, "O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız. Onları korkutacak kadar güçlü olmak zorundayız. Üretmek, öğrenmek, bilmek zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. İşlerimizi yaparken, okurken, öğrenirken, şehadete yürür gibi bir fedakarlık hissiyatının içinde olmak zorundayız. Bunu başaracağımıza ve bir daha böyle geceler yaşamayacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu vesile ile 15 Temmuz zaferimizi kutluyorum. Cenab-ı Hak, o geceki tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar versin. Gazilerimizi de başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı Valisi: O geceyi bir daha yaşamamak için güçlü olmak zorundayız - Son Dakika

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