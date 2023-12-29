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Çaresiz vatandaş alevlere teslim olan evini, denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Çaresiz vatandaş alevlere teslim olan evini, denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı

Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi yakınlarında bulunan Yılan Adası'nda bir evde meydana gelen yangında prefabrik ev alev alev yandı. Ev sahibi, evde yalnız başına yaşadığı belirtilen ve denizden kovayla alevlerin üzerine su atarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak ev kısa sürede küle döndü. Yangın çevredeki arazilere ve denizde bağlı olan kayık ve teknelere sıçramadan söndürüldü.

29.12.2023 - 01:13,  Güncelleme: 01:15
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Çaresiz vatandaş alevlere teslim olan evini, denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı

Milas yılan Adası'nda yangın ve patlama kamerada

MUĞLA - Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi yakınlarında bulunan Yılan Adası'nda bir evde meydana gelen yangında prefabrik ev alev alev yandı. Kimsenin bulunmadığı bölgeden yükselen alevlere ve patlama sesine uyanan bazı vatandaşlar tekneyle yangın bölgesine gidip yardımcı olmaya çalıştı. Ancak alevlerin tamamen sardığı prefabrik ev kısa sürede küle döndü. Evde yalnız başına yaşadığı belirtilen ve denizden kovayla alevlerin üzerine su atarak yangını söndürmeye çalışan ev sahibinin çaresizliği kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Yılan Adası'nda bulunan prefabrik bir ev gece saatlerinde yanmaya başladı. Bir anda evden yükselen alevler ve patlama seslerine uyanan vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti. Prefabrik evin büyük bir bölümünün plastik malzemeden olması nedeniyle ev kısa sürede tamamen yandı. Yangının evde ısınma amaçlı kullanılan odun sobasından kaynaklandığı öğrenilirken yangın çevredeki arazilere ve denizde bağlı olan kayık ve teknelere sıçramadan söndürüldü.

112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çaresiz vatandaş alevlere teslim olan evini, denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı
Kaynak: İHA
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