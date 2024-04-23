Çarşamba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 150 Kişiye Evde Bakım Hizmeti Veriyor

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Çarşamba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 150 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor.

Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlara yönelik evde bakım ve temizlik hizmetleri veriliyor. Ekipler tarafından, ev temizliği için başvuran ve şartlara uyan vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçları gideriliyor.

'15 günde bir yapılıyor'

150 kişiye verilen evde bakım hizmetlerinde başta yemek yapımı ve ev temizliği olmak üzere, kişisel temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaçlar da karşılanıyor. Evde bakım hizmetleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 15 günde bir halk eğitim merkezinde sertifika alan görevliler tarafından yapılıyor. - SAMSUN