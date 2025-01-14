Çarşı Mahallesi\'nde Yeni Fırın Evi Tamamlandı

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İnönü Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi'nde yapımına başlanan Fırın Evi tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın Çarşı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği mahalle toplantısında, mahalle sakinlerinden gelen Fırın Evi talebi doğrultusunda kısa sürede harekete geçildi. İlçede bulunan birçok fırın evinde tadilat ve tamirat çalışmasının yanı sıra, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda İnönü Belediyesi tarafından yeni yapı çalışmalarına da devam ediyor. İlçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Başkan Hamamcı tarafından, 72. Evler Sokak'ta başlatılan fırın evi çalışmaları tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımı için hazır hale getirildi.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan fırın evlerinin tamamının yenilendiği ve Başkan Hamamcı'nın talimatları ile Oklubalı ile Çarşı Mahallelerinde olmak üzere iki fırın evinin daha ilçeye kazandırıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR