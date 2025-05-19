19 Mayıs kutlamalarına çatıda halay çekerek katıldılar
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 19 Mayıs kutlamalarına çatıda halay çekerek katılan işçiler kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Sincan Yenikent Ortapınar inşaat işçileri, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çalan müzikler eşliğinde oynayarak bayram coşkusuna ortak oldu. Halay çeken işçileri gören vatandaşlar cep telefonları ile kaydettiler.
Son Dakika › Yerel › Çatıda Halay: 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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