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Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor

31.01.2022 00:58
Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor

Bolu'da, karla kaplı çatıları kendi geliştirdiği aparatla temizleyerek gelir kapısı haline getiren İlker Duralı, "Talep çok telefonlara yetişemiyorum" dedi.

Bolu'da, karla kaplı çatıları kendi geliştirdiği aparatla temizleyerek gelir kapısı haline getiren İlker Duralı, "Talep çok telefonlara yetişemiyorum" dedi.

Bolu'da, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle apartmanların çatılarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Tehlike oluşturan karlar havaların ısınmasıyla birlikte eriyerek apartmanlara da zarar vermeye başladı. Bolu'da esnaflık yapan İlker Duralı isimli vatandaş, çatılarda biriken karları temizlemek için 3 metre uzaklığa erişebilen bir aparat geliştirdi.

Önce kendi apartmanının çatısında bulunan karları temizleyen Duralı, daha sonra bu işi gelir kapısı haline getirdi. Karla kaplı çatıda güvenlik önlemini alan Duralı ve çalışma arkadaşları metrelerce yükseklikteki karları geliştirdikleri aparatla kolayca temizleyebiliyor.

Duralı, "Talep çok fazla. Telefonlara yetişemiyorum. Zaten artık almıyorum. Benim de yapabileceğim bir kapasite var. Bu işe çok fazla elemanla da girmedik. Küçük bir ekiple çalışıyorum. Kendimiz geliştirdiğimiz aparatla karları kolay bir şekilde temizliyoruz. 5 kişinin yaptığı işi bununla 1 kişi yapabiliyor. Kayma gibi bir riske girmiyoruz. Tehlikeli duruma düştüğümüzde bu işin bir anlamı olmaz. Kendi çapımızda önlem alıyoruz. Çatıdaki karı aldığımızda bir nebze olsun erimeyi kesiyoruz" dedi. - BOLU

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Bolu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatılarda biriken karlar gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor - Son Dakika
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