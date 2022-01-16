Çavuşoğlu'ndan köylülere sürpriz ziyaret - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Yenişehir İlçesine bağlı Çiçeközü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret eden vatandaşların köylerine giderek ziyaret etti.

Yenişehir Çiçeközü köyündeki programa TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Çiçeközü Muhtarı Nizamettin Filiz, Çiçeközü Derneği Başkanı Fikret Kirişçi ile köylüler katıldı.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, " Bu coşkulu ve samimi karşılama için hepinize teşkilatlarım adına teşekkür ediyorum. AK parti olarak bizleri her seçimde zafere ulaştıran; yalnız bırakmayan sizler için ne yapsak azdır. Dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de canı gönülden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "Büyükşehir belediyesi olarak canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Çiçeközü köyümüze geçtiğimiz dönemde Yenişehir belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz olarak sizlerin istek ve beklentilerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, " Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisimize gelerek bizleri ziyaret ederek onurlandıran Çiçeközü Köyü Muhtarımız Nizamettin Filiz, Çiçeközü Derneği Başkanımız Fikret Kirişçi ve beraberindeki heyete öncelikle teşekkür ediyorum. Bizlerde sizlerin birer çayını içmek ve sohbet için ziyaretinize geldik. Gördüğümüz bu samimi ortam ve sıcakkanlı misafirperverliğiniz ile mutluluğumuz bir kat daha arttı. Sizler bizlerden desteğinizi hiç esirgemediniz. Bizler de AK kadrolar olarak sizlerden aldığımız güç ve güven ile her zaman sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız" diye konuştu. - BURSA