Çay içene ücretsiz kiraz ikramı - Son Dakika
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Çay içene ücretsiz kiraz ikramı

03.07.2022 09:54
Çay içene ücretsiz kiraz ikramı

Çay içene ücretsiz kiraz ikramı Bonkör çaycı bahçesinden topladığı kirazları çay içenlere ikram ediyor Bursa'da çay ocağı işletmecisi çay içen müşterilerine bahçesinden topladığı kirazları ücretsiz ikram ediyor.

Çay içene ücretsiz kiraz ikramı

Bonkör çaycı bahçesinden topladığı kirazları çay içenlere ikram ediyor

BURSA - Bursa'da çay ocağı işletmecisi çay içen müşterilerine bahçesinden topladığı kirazları ücretsiz ikram ediyor.

Yıldırım ilçesinde iş yeri bulunan Ahmet Çetinkaya, 10 yıldır vatandaşlara çay servisi yapıyor. Çay ocağı işletmecisi her kiraz döneminde Keles ilçesi Uzunözü köyünde bulunan bahçesinden topladığı kirazları iş yerine çay içmeye gelenlere ikram ediyor. Kilosu 20 lira olan kirazdan ikram edildiğini duyan vatandaşlar çay ocağına ilgi gösteriyor. Çetinkaya, çayın bardağını ise 2 liradan piyasanın altında satıyor.

Bahçesindeki kirazlar bitene kadar kiraz ikramının devam edeceğini ifade eden Ahmet Çetinkaya, "10 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. Çay ocağım Bursa Erkek Lisesi yanında. Burada çayı 2 liradan satıyorum. Keles ilçesi Uzunözü köyünde kiraz bahçelerim var, topladığım kirazları çay ocağımda çay içen müşterilerime ikram ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çay içene ücretsiz kiraz ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çay içene ücretsiz kiraz ikramı - Son Dakika
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