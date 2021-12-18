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Çay, soğuk havada iç ısıtmak için en çok tercih edilen lezzet - Son Dakika

Çay, soğuk havada iç ısıtmak için en çok tercih edilen lezzet

18.12.2021 13:36
Çay, soğuk havada iç ısıtmak için en çok tercih edilen lezzet

Eskişehir'de birkaç gündür etkili olan ve yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüyen kar, kent merkezinde pek de gözlenmese de bu durum hava sıcaklığını hayli düşürdü.

Eskişehir'de birkaç gündür etkili olan ve yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüyen kar, kent merkezinde pek de gözlenmese de bu durum hava sıcaklığını hayli düşürdü. Bu durum toplumun çokça kesimi tarafından sevilen iç ısıtan çaya rağbeti daha da arttırdı.

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre pazar gününe kadar beklenen 5 ila 20 santimetreyi bulacak kar dün geceden itibaren etkisini arttırdı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı merkez ilçelerde 1-2 dereceye kadar düşürdü. Birkaç gündür kent merkezine yağan sulu karla birlikte hissedilen soğuk hava, Eskişehir cadde ve sokaklarında insan bırakmadı. Zaman zaman yağan sulu kar yağışına rağmen vatandaşların uğrak yeri haline gelen çay ocakları, özellikle mesai saatleri dışında ve öğle paydoslarında da yoğun ilgi görüyor. Çay ocaklarındaki kabalıktan dolayı oturacak yer bulamayanlar ise 0 dereceye yaklaşan hava sıcaklığına rağmen dışarıda çay içip sohbet etmeyi hayli tercih ediyorlar. - ESKİŞEHİR

Çay, soğuk havada iç ısıtmak için en çok tercih edilen lezzet
Çay, soğuk havada iç ısıtmak için en çok tercih edilen lezzet

Meteoroloji, Eskişehir, Çay, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çay, soğuk havada iç ısıtmak için en çok tercih edilen lezzet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çay, soğuk havada iç ısıtmak için en çok tercih edilen lezzet - Son Dakika
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