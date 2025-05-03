Çaycuma'da Tarih Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma'da Tarih Sergisi Açıldı

Çaycuma\'da Tarih Sergisi Açıldı

Çaycuma'da açılan sergi, 1929-1962 yılları arasındaki Gazete kupürlerini sergiliyor.

03.05.2025 11:48
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "8. Çaycumalılar Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında "Ulusal Basında Çaycuma-Gazete Kupürleri Sergisi (1929-1962)" açıldı.

Serkan Keçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış programına Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya da katıldı. Sergide, 1929-1962 yılları arasında ulusal basında yer alan Çaycuma ile ilgili haber kupürleri, döneme ait fotoğraflar ve belgeler yer alıyor. İlçenin tarihine ışık tutan bu arşiv niteliğindeki materyaller, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kaymakam Adem Kaya, açılışta yaptığı konuşmada serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür kültürel çalışmaların ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Tarih Sergisi Açıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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