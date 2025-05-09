Çaycuma’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Çaycuma’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Çaycuma'da düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler projelerini sergiledi.

09.05.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, geniş katılımla kapılarını açtı.Fuarda öğrenciler, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde yürüttükleri projeleri katılımcılara anlatarak bilimsel süreci paylaşma fırsatı buldu.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarın açılışına Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, şube müdürleri Muhammed Atlı ve Veli Ceng, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Fuarda, Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Demir'in yürütücülüğünde 5 danışman öğretmen ve 40 öğrenci görev aldı. Araştırma, inceleme ve tasarım türlerinde hazırlanan projeler; bilimsel yaklaşım, toplumsal fayda kriterleri doğrultusunda şekillendirildi. Toplam 19 proje, 6 farklı bilimsel alan ve 12 tematik başlık altında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ziyaretçiler, öğrencilerin özgün fikirlerinden ve projelerin niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, fuar sırasında yaptığı açıklamada, gençlerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunuyor. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, zonguldak, Etkinlik, Tübitak, Çaycuma, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:29:10. #7.11#
SON DAKİKA: Çaycuma’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.