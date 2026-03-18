Kaymakam Kaya\'dan Anlamlı Ziyaretler

18.03.2026 17:47  Güncelleme: 17:49
Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Kaya, özel gün kapsamında Şehit Deniz Piyade Onbaşı Yalçın Sarıöz'ün ailesini ve Gazi Ramazan Türkoğlu'nu ziyaret ederek, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

İlk olarak şehit Yalçın Sarıöz'ün ailesini ziyaret eden Kaya, şehidin aziz hatırasının daima yaşatılacağını belirtti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Kaya, onların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Kaya, "Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için en kıymetli varlıklarını feda etmişlerdir. Bizlere düşen en büyük görev ise onların emanetlerine sahip çıkmak ve her zaman yanlarında olmaktır" dedi. Kaya, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Program kapsamında daha sonra Gazi Ramazan Türkoğlu'nu ziyaret eden Kaymakam Kaya, gazilerin milletimizin yaşayan kahramanları olduğunu ifade etti. Türkoğlu ile yakından sohbet eden Kaya, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Kaya, "Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bu vatanın bağımsızlık mücadelesinin en önemli temsilcileridir. Onların fedakarlıkları asla unutulmayacaktır. Her zaman yanlarında olmak bizim hem görevimiz hem de vicdani sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu.

Ziyaretlere; Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Turunç, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, daire amirleri de eşlik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

