Çayıralan Kadın Kooperatifi Yurt Dışına Ürün Gönderiyor - Son Dakika
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Yerel

Çayıralan Kadın Kooperatifi Yurt Dışına Ürün Gönderiyor

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24.05.2025 10:15
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Çayıralan Kadın Kooperatifi Yurt Dışına Ürün Gönderiyor
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Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi, yerel ürünlerle yurt içinde ve dışında pazara açılıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 2021'de kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi (ÇEKOOP), kiraladıkları tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek gibi tarımsal ürünlerin üretimini yapıyor. Elde ettikleri ürünleri mamul haline getirip, yurt içi ve yurt dışında pazara sunuyor. Yöre kadınlarının ürünlerini de satın alan kooperatif üyeleri, bunları işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi ve köylerinde doğal yöresel ürünleri toplayıp, vatandaştan ücret karşılığında temin eden kadınlar, yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler hazırlıyor. Domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştiren kadınlar, kış mevsiminde de tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretimlerini kesintisiz sürdürüyor. Kış aylarında 15- 20, yaz aylarında yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlayan ÇEKOOP, ürün temin ettiği kadınlara da ekonomik katkı sunuyor. Kooperatif, Çayıralan ilçesinde bulunan satış mağazasının yanında kargo ile de yurtiçi ve yurt dışına ürün satıyor. Farklı illerde düzenlenen etkinliklerde stant açıp, hem satış hem de tanıtım yapıyorlar.

Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, ürün yelpazesini devamlı genişlettiklerini, kuşburnu marmelatı, kayısı, vişne, çilek reçeli, sirke çeşitleri, alıç ve elma sirkesi, hamur işleri, erişte, mantı, kırpma çorbalık hazırladıklarını, domates, biber üretip, pezik turşusu yaptıklarını söyledi.

"Yurt dışına da 20 ton kadar malzeme gönderdik"

Gülten Bulut, yurt dışından gelen talepleri de karşıladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2021 yılında kooperatifimiz kuruldu. Yöresel ürünler üretiyoruz. Kendi bahçemizde sebzeler yetiştiriyoruz, kendi tarlamızda nohut, fasulye, mercimek yetiştiriyoruz. Yerel halktan da topladığımız kuşburnu, madımakları işleyerek kapıda ödemeli yurt içinde her tarafa gönderim sağlıyoruz. Yurt dışına da 20 ton kadar malzeme gönderdik. Bayilik hususunda anlaşmalarımız olacak, 2-3 yere bayilik vermeyi düşünüyoruz, Almanya ve Fransa'ya. Gilaburu sirkesi her yerde bulunmuyor. Gilaburu her yerde bulunmuyor. Özellikle Yozgat'ın Çayıralan, Çandır ve Kayseri bölgelerinde bulunan bir bitki. Bitkinin, meyvenin özelliği böbrek taşına, kumuna, safra kesesindeki kum, taş o tür şeylere çok iyi geliyor. Biz sirkesini de yaptık. Sirkesini bir bardak suyun içine iki kaşık koyarak içildiği zaman gerçekten de kadın hastalıklarına dahi çok iyi geliyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çayıralan Kadın Kooperatifi Yurt Dışına Ürün Gönderiyor - Son Dakika

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