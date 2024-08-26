Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hafta sonunu vatandaşlarla bir arada geçirdi. Çiftçi, kendisini davet eden miniklerin mahalle maçı heyecanına da ortak oldu.

Başkan Bünyamin Çiftçi, ilk olarak İnönü Mahallesi sakinlerinden Esma Yıldız'ın cenazesine katılarak, acılı aileye sabırlar diledi. Şekerpınar Mahallesi sakinlerinden Mustafa Bacakçı'nın da cenazesine katılan Çiftçi, Bacakçı ailesine taziyelerini iletti.

Bünyamin Çiftçi ardından Atatürk Mahallesi esnafıyla da bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Başkan Çiftçi, "Misafir olduğumuz esnaf kardeşlerimize hayırlı işler dileyerek hasbihal ettik. Rabbim tüm esnaflarımızın kazançlarını bol ve bereketli, muhabbetimizi de daim eylesin" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü kendisini mahalle maçına davet eden Çayırovalı miniklerin davetine de icabet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi'ndeki Cemre Parkı'nda mahalle maçı yapan çocuklarla bir araya geldi. Miniklere baklava da ikram eden Başkan Çiftçi, aynı zamanda Cemre Parkı'nda vakit geçiren ilçe sakinleriyle de sohbet etti ve taleplerini dinledi. Çiftçi, "Geçtiğimiz dönem hizmete sunduğumuz Cemre Parkı'mızda sohbet ettiğimiz kadirşinas komşularımızın duasını aldık, birlikte çocuklarımızın halı saha maçını izledik. Kıymetli ailelerimizle ve yavrularımızla daha çok muhabbet etmek ve birlikte daha güzel vakit geçirebilmek için daha fazla park ve spor alanını ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Özgürlük Mahallesi'nde Merhume Mercan Erim'in ruhu için okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetine katılan Başkan Çiftçi, acılı aileye sabırlar diledi. Çiftçi, "Muharrem ve Mustafa Erim tarafından kardeşleri Mercan Erim için okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetine katılarak, merhumeye dua ettik, ailesi ve yakınlarına sabırlar diledik. Rabbim yaptığımız duaları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Mercan Erim hanımefendinin mekanı cennet olsun" dedi. - KOCAELİ