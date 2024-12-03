Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

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Çayırova Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. 5 gündem maddesi görüşüldüğü toplantıda, Şelale Park Sosyal Tesislerinde uygun fiyatlı tabldot yemek ile kahvaltı tarifeleri ve Şelale Park Sosyal Tesisleri'nde self servis hizmeti verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri öncesinde konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özel bireylerimizin bir gün değil her zaman yanlarındayız. Engellerin sevgiyle aşılacağına inanıyoruz ve bu kapsamda engelleri sevgiyle aşıyor, hayatı paylaşıyoruz" dedi.

Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından 5 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ikinci maddesi olan Şelale Park Sosyal Tesisleri'nde uygun fiyatlı tabldot yemek ile kahvaltı tarifeleri ve Şelale Park Sosyal Tesislerinde self servis hizmeti verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 4. ve 5. maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. - KOCAELİ