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Çayırova Belediyesi Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Koli Desteği Veriyor - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Koli Desteği Veriyor

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan çölyak hastalarına özel olarak hazırlanan glutensiz gıda kolileri dağıtarak destek oluyor. Kolilerde çubuk kraker, makarna, çikolata, un, tel şehriye, çikolatalı fındık kreması, Hindistan cevizli atıştırmalık, karışık un, kedi dili bisküvisi ve kek unu bulunuyor. Çölyak hastaları bu uygulamadan memnun kaldıklarını belirtiyor.

Çayırova Belediyesi Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Koli Desteği Veriyor
03.01.2024 - 12:38,
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Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan çölyak hastalarına glutensiz gıda kolisi desteği veriyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki vatandaşa destek olma gayretini sürdürüyor. Bu bağlamda çalışmalarına aralıksız devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına da destek oluyor. Besinlerde bulunan gluten isimli proteine karşı hassasiyeti bulunan vatandaşlara özel gıda paketi hazırlayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki çölyak hastalarına düzenli olarak glutensiz gıda kolisi veriyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere hazırlanan kolileri teslim ederek, çölyak hastası vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltiyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan glutensiz gıda kolilerinde, çubuk kraker, makarna, çikolata, un, tel şehriye, çikolatalı fındık kreması, Hindistan cevizli atıştırmalık, karışık un, kedi dili bisküvisi ve kek unu yer alıyor. Çayırova'da yaşayan çölyak hastaları bu uygulamadan memnun kaldığını belirterek teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çayırova Belediyesi Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Koli Desteği Veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Koli Desteği Veriyor - Son Dakika
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