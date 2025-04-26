Çayırova Belediyesi ve GTÜ\'den Kentsel Tasarım İçin Önemli İş Birliği

Çayırova Belediyesi, EIT tarafından Avrupa genelinde 120 proje arasında destek almaya hak kazanan 8 projeden biri olan "Yourban-Kentsenin" çalışmasına ortak protokol imzaladı. Bu proje ile kentsel tasarım ve inovasyon alanında bilgi üretilecek, kentsel sorunlara yenilikçi çözümler geliştirilecek.

Kente değer katacak çalışmalara imza atan ve bu doğrultuda akademik kurumlarla da işbirliği gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi'yle (GTÜ) 'KentSenin-Yourban' projesi için ortak protokol imzaladı. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin öncülüğünde hayata geçirilen çalışma kapsamında GTÜ ve Çayırova Belediyesi, ortak çalışmalar yürütecek, kentsel tasarım ve inovasyon alanında bilgi üretecek, katılımcı süreçlerle kentsel sorunlara yenilikçi çözümler geliştirecek ve proje sürecinde elde edilen çıktıları sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmaları hayata geçirecek. Yapılan protokol kapsamında imzaları atılan 'Yourban-KentSenin' projesi, Avrupa Birliği kuruluşu olan, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından destek almaya hak kazandı. Avrupa genelinde 120 proje arasından seçilen 8 projeden biri olan 'Yourban-KentSenin' projesi kapsamında Çayırova'da belirlenen pilot bölgede, akademik araştırmalar, atölye çalışmaları, veri analizi ve saha çalışmaları yürütülecek.

İş birliği yapılacak

Proje kapsamında Çayırova Belediyesi ve GTÜ Mimarlık Fakültesi, kentsel mekanların iyileştirilmesi amacıyla mimari ve kentsel tasarım fikirlerinin geliştirilmesinde de iş birliği yapacak. Ayrıca belediye çalışanlarına ve belirlenen pilot bölge alanındaki ilçe sakinlerine yönelik de eğitim, seminer ve farkındalık programları protokol kapsamında hayata geçirilecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, gerçekleştirilen törenle protokolü imzaladı. GTÜ Rektörlüğü'nde düzenlenen imza törenine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile birlikte, Avrupa Birliği destekli YOURBAN - Kent Senin Projesi kapsamında önemli iş birliği protokolünü imzaladık. Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenen ve 120 proje arasından seçilen 8 başarılı projeden biri olan YOURBAN Projesi, Gebze Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde devam ediyor. Bu kıymetli projenin paydaşı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Şehrimizde yenilikçi ve katılımcı çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Konuşmasını sürdüren Çiftçi, "Bu protokol sayesinde, akademik bilgiyle yerel tecrübeyi bir araya getirerek, şehrimizde yenilikçi ve katılımcı çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimden saha çalışmalarına, kentsel tasarımdan farkındalık faaliyetlerine kadar pek çok alanda birlikte çalışacağız. İnanıyorum ki bu iş birliği, Çayırova'nın geleceğine değer katacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, imzaladığımız bu protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - KOCAELİ