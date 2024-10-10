Çayırova'da Kütüphane Sayısı Üç Oldu: 42 Binden Fazla Kitap Okuyucularla Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çayırova'da Kütüphane Sayısı Üç Oldu: 42 Binden Fazla Kitap Okuyucularla Buluşuyor

Çayırova\'da Kütüphane Sayısı Üç Oldu: 42 Binden Fazla Kitap Okuyucularla Buluşuyor

Çayırova'da 3 farklı kütüphane, 42 binden fazla basılı kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor. Akse Kitap Kahve, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve yeni açılan Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi, bölge halkının uğrak noktası oldu.

10.10.2024 10:55  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova'da 3 farklı kütüphanede 42 binden fazla basılı kitap okuyucusuyla buluşuyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, 7'den 70'e tüm Çayırovalıların uğrak noktası olurken, bugüne kadar 70 binden fazla kitap bu iki kütüphanede ödünç verilmişti. Düzenlediği kitap günleriyle sadece ilçede değil bölgede bir ilki yaşatan ve bugüne kadar 4 kez gerçekleşen kitap günleriyle, yüzbinlerce kitabın ve birbirinden önemli yazarın vatandaşlarla buluşmasını sağlayan Çayırova Belediyesi, 2 kitap kahve ve halk kütüphanesini de hizmete açmıştı. Bununla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleştirilen Çayırova Millet Bahçesi'nin içerisinde yer alan Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi'yle birlikte Çayırova'daki kütüphane sayısı 3 yükselmiş oldu.

Eşsiz manzarasıyla açıldığı günden bu yana Çayırovalıların uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi, binlerce üyesiyle birlikte 9 bin 331 kitaba ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla özellikle ders çalışmak isteyen gençlerin ilk tercihlerinden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi ise 26 bin 215 kitabı Çayırovalılarla buluşturuyor.

Çayırova'nın üçüncü kütüphanesi olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Millet Bahçesi'nde hizmete açılan Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi de 7 bin 200'den fazla basılı, 29 bin e-kitapla birlikte sadece Çayırovalıların değil, bölge halkının hizmetinde. Böylelikle Çayırova'da yer alan 3 kütüphanede 42 binden fazla basılı kitap ile 29 bin e-kitap, Çayırovalı kitapseverleri kütüphanelerde bekliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Haluk Dursun, Kültür Sanat, Etkinlik, Belediye, Çayırova, kocaeli, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova'da Kütüphane Sayısı Üç Oldu: 42 Binden Fazla Kitap Okuyucularla Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
12:16 Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim Akıllara durgunluk veren paylaşım: Sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim
11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:38:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çayırova'da Kütüphane Sayısı Üç Oldu: 42 Binden Fazla Kitap Okuyucularla Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.